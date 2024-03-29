جددي سفرتك وحضري طاجن مكرونة بالكبدة لعزومة رمضان

طاجن مكرونة بالكبدة من الوصفات الشعبية التي يحبها المصريون وتتميز بمذاقها اللذيذ، وتعتمد على التوابل؛ لتعطي نكهة مميزة للوصفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.





طريقة عمل طاجن مكرونة بالكبدة

المقادير

- ربع كيلو كبدة.





- نصف كيلو مكرونة.





- 4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.





- فلفل ألوان.





- ½ كوب ماء.





- 2 فص ثوم مفروم فرماً ناعماً.





- ملح وفلفل أسود.





- ¼ ملعقة صغيرة كزبرة.



-1 ملعقة صغيرة كمون.





طريقة التحضير

-لعمل طاجن مكرونة بالكبدة.. قومي بسلق المكرونة في الماء والملح، حتى الحصول على المكرونة المسلوقة.





- يوضع البصل المفروم مع الثوم والملح والفلفل الأسود على النار، والتقليب إلى الحصول على اللون الذهبي، ثم توضع الصلصة وتترك على النار إلى أن تتسبك.





- ضعي الكبدة في الزيت الساخن في مقلاة على النار، والتقليب إلى أن نتخلص من ماء الكبدة.





- أضيفي الكمون والملح، والفلفل الأسود، والفلفل الألوان، ويتم التقليب جيداً، إلى القرب من النضج.





- أضيفي الكزبرة، والتقليب، ثم ترفع من على النار.





- وضع الكبدة في طاجن مدهون بالسمنة، وفوقها نضع المكرونة المخلوطة بنصف كمية الصلصة، وفوقها الكبدة، ثم باقي كمية الصلصة.

-ضعي طاجن مكرونة بالكبدة في الفرن، ويترك في الفرن لمدة 10 دقائق تقريباً، وتقدم.

فوائد تناول الكبدة

الوقاية من فقر الدم

إذا كنت تعاني من فقر الدم الذي يرتبط بنقص الحديد، فإن كبد الغنم هو أحد أفضل الأطعمة التي يجب أن تدرجها إلى نظامك الغذائي.

إذ يحتوي على مزيج من حمض الفوليك، والحديد، وفيتامين ب12 الذي تحتاجه للتغلب على فقر الدم بشكل طبيعي، وعلاج أعراضه في حال ظهورها، مثل: انخفاض الطاقة، أو التعب، أو عدم انتظام الدورة الشهرية، أو المشكلات العصبية.

ويجب على النساء خلال فترة الحيض، والحوامل، والمرضعات، والنباتيات، توخي الحذر للحصول على ما يكفي من الحديد من وجباتهم الغذائية.

مصدر غني بالحديد

يُعدّ الحديد عنصراً غذائياً أساسياً لجسم الإنسان، ويؤدي العديد من الوظائف المُهمة فيه؛ كالمُساعدة مثلاً على نقل الأكسجين لخلايا الجسم، وتحتوي الكبدة تحديداً على النوع سهل الامتصاص الذي يُعرف بحديد الهيم .

ويُغطى تناول قطعة بوزن 100 غرامٍ من الكبدة البقريّة ما يُقارب 80% من الكميّة المُوصى بتناولها للرجال يوميّاً من عنصر الحديد أو ما يُقارب 35% من الكميّة المُوصى بتناولها من الحديد يوميّاً للمرأة في سن الحيض.





محمل بفيتامين ب12

يحتوي الكبد على نسبة عالية جدًا من فيتامين ب12 الذي يفيد في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويحسن الوظيفة الخلوية.

كما يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 في منع الإصابة بالتعب، وضعف العضلات، واضطرابات الدماغ، وتغيرات الحالة المزاجية.

نحتاج أيضًا إلى الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 لتعزيز وظيفة الجهاز العصبي، ودعم التمثيل الغذائي، وصحة الدماغ، لذا يمكنك عمل طاجن مكرونة بالكبدة للحصول على مذاق لذيذ والاستفادة منها.

تقوي الذاكرة

تساهم في تقوية الذاكرة وتحسين أداء الدماغ، فهي تعزّز تدفق الدم إلى المخ بالمعدل الطبيعي.

تقوي الأسنان

تحافظ على صحة العظام والأسنان، بِفضل نسبتها العالية من "الفسفور".

تقي من خلل الأعصاب

تفيد في علاج مرض البلاجرا والذي يتسبب بأعراضٍ عدة؛ كالإسهال، وخلل الأعصاب، والتهاب الجلد.