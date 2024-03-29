أوكرانيا: يمكن إجراء محادثات مع روسيا لمناقشة صيغة السلام التي طرحتها كييف

بين القمتين الأوليين

خلال زيارته الأخيرة إلى الهند، صرح وزير الخارجية الأوكراني "دميتري كوليبا"، بأنه يمكن إجراء محادثات مصالحة بين روسيا وأوكرانيا بين القمتين الأوليين لمناقشة صيغة السلام التي طرحتها حكومة كييف.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، فقد قدم كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين خلال تصريحه لقناة "إن دي تي في" الهندية، خطة السلام لبلاده على أنها "قائمة" تعكس القضايا الرئيسية التي ترى حكومة كييف أنها بحاجة إلى حل من أجل تسوية الصراع.

وتابع:" قد تتطرق البلدان التي تنضم إلى خطة السلام في كييف إلى القضايا التي تريد العمل عليها، تاركة جانباً القضايا التي تجدها حساسة سياسيًا بالنسبة لها.. ولذلك قلنا أن القمة الأولى ستجمع كل الدول التي تشترك في هذه المبادئ، والتي تختار البند الذي تريد العمل عليه من القائمة، ويشكلون مجموعات، ويتفقون على خطط العمل وكيف سيحققون أهدافنا، وبعد ذلك، بين القمتين الأولى والثانية، يمكن أن يتم التواصل مع روسيا وفقا للقواعد التي اتفق عليها المشاركون".

وكانت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد، قالت بعد اجتماعها مع زيلينسكي في 15 يناير، إنها طلبت من سويسرا تنظيم مؤتمر سلام رفيع المستوى، واستجابت برن بشكل إيجابي لهذا الطلب.

ومن جانبه قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، في 25 فبراير الماضي، إن روسيا قد تتم دعوتها لحضور المؤتمر الثاني، مؤكدًا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم تقديم خطة كييف للتسوية في وقت لاحق إلى موسكو خلال هذا المنتدى، لكنه أكد أنه لا ينظر إلى ذلك على أنه مفاوضات.

وفي كلمته أمام قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2022، قال زيلينسكي إن كييف لديها "خطة لتحقيق السلام" تتكون من عشر نقاط، ومن بين هذه القضايا الأمن النووي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وغيرها، فضلاً عن استعادة سلامة الأراضي الأوكرانية، لكن الخطة تتجاهل تماما موقف موسكو بشأن الصراع.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تصريحات زيلينسكي بشأن التسوية السلمية بعيدة كل البعد عن الواقع، ولا ترى موسكو أي تقدم في عملية التسوية حول أوكرانيا، ولهذا السبب تواصل عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.