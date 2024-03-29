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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 29 مارس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر. 

 

الدينار الكويتي

 

 

 

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري

152.50 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

153.23 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

148.37 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

148.55 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

153.11 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

 

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أسعار صرف العملات العربية خلال تعاملات المسائية

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية في التعاملات المسائية

 

 

 

 

 

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