أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم
شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 29 مارس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.
وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري
152.50 جنيه للشراء.
153.52 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
153.23 جنيه للشراء.
153.52 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
148.37 جنيه للشراء.
153.52 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib
148.55 جنيه للشراء.
153.52 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة
153.11 جنيه للشراء.
153.52 جنيه للبيع.