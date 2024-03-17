أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية في التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 17 مارس، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 52.25 للشراء، و52.40 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 61.18 جنيه للشراء، 61.37 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 54.29 جنيه للشراء، 54.47 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 35.46 جنيه للشراء، و 35.57 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 7.00 جنيه للشراء، و 7.02 جنيه للبيع، والكرون السويدي 4.66 جنيه للشراء، 4.67 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 32.32 للشراء، 32.42 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 6.64 جنيه للشراء، 6.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

الدولار الأمريكي

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.79 جنيه للشراء.

47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.75 جنيها للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.75 جنيها للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار فى بنك القاهرة

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في المصرف العربي الدولي

47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في بنك قناة السويس

47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.

أسعارصرف الدولار في بنك سايب

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.