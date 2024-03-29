وضع مارسيل كولر مدرب الأهلي ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراة سيمبا التنزاني المقررة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي بالتشكيل المعتاد في الفترة الأخيرة باستثناء غياب إمام عاشور بعد إصابته مع منتخب مصر.

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وسيمبا عبر قناة bein sports 6.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا (محمد مجدي أفشة)

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم.

يحل الأهلي ضيفا على نظيره سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة على أرضية استاد بنجامين مكابا ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لربع النهائي بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، التي ضمت كلاً من يانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني حيث فاز في 3 مباريات وتعادل مثلها ولم يتلق أي خسارة، فيما سجل 6 أهداف وسكن شباكه هدفًا وحيدًا وعلى الجانب الأخر صعد سيمبا كوصيف مجموعته خلف أسيك ميموزا