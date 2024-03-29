النيابة العامة تفتح تحقيقا موسعا في حريق مصنع الغزل والنسيج بسوهاج

فتحت النيابة العامة بدائرة قسم أول سوهاج تحقيقا موسعا في الحريق الذي إندلع داخل عنبر بمصنع الغزل والنسيج التابع لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج بدائرة القسم بسبب شرر نتيجة احتكاك تروس ماكينة الفرز والتنظيف ما أدى إلى احتراق جزء من الماكينة دون حدوث إصابات بشرية .





وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغا بنشوب حريق بعنبر داخل مصنع الغزل والنسيج دائرة القسم .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل عنبر بمصنع الغزل والنسيج التابع لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج والمكون من عدد " 7 " عنابر دور أرضي وأرض فضاء حول العنابر وتم الدفع بعدد " 4 " سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال "السيد . م . ذ . س" 44 سنة عامل الوردية ويقيم دائرة مركز سوهاج قرر بمضمون ما سبق وأرجع سبب الحريق إلي حدوث شرر نتيجة إحتكاك تروس بماكينة الفرز والتنظيف مما أدى إلى إشتعال النيران وأضاف بإحتراق بعض أجزاء ماكينة الفرز والتنظيف ونفي الشبهة الجنائية.





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق متصل لقي موظف في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بمحافظة القاهرة مصرعه عقب وصوله مستشفى طهطا العام متأثرا بإصابته بكسر بالذراع الأيسر والقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم أثناء محاولته استقلال قطار عقب تحركه من محطة سكة حديد طهطا شمال محافظة سوهاج إختلاف توازنه وسقط بين الرصيف والقطار جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي قسم شرطة طهطا محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طهطا بأنه أثناء محاولة "خالد . م . م . ش" 56 سنة موظف ومقيم القاهرة إستقلال القطار [ أسوان – القاهرة ] عقب تحركه من المحطة إختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار مما أدى لإصابته بكسر بالذراع الأيسر والقدم اليسري وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى طهطا العام وتوفـى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال صديق المتوفـي "أحمد . ا . ا . ا" 62 سنة عامل ومقيم بمحافظة القاهرة قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأنه حضر وصديقه المذكور سوياً لمدينة طهطا لإنهاء أوراق سيارة ونفي الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .