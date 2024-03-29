نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم اعضاء اللجان النقابية المختلفة

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي حفل تكريم اأعضاء اللجان النقابية المختلفة، كما تم تكريم أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة من أعضاء نقابة الاسكندرية للفترة 2022/ 2024

رحب الدكتور هشام سعودي بالحضور وقام بشكر مجلس النقابة على جهده الدائم و سعيه المستمر للنجاح و التطور

وقام بتوجيه الشكر لاعضاء اللجان وقال أن نقابة المهندسين بالإسكندرية تتبني تفعيل أنشطة اللجان وانها أساس العمل النقابي وفخره بمجهودات اعضاء اللجان في خدمة زملائهم المهندسين

وكان ذلك بحضور رؤساء اللجان ، المهندس صلاح حامد رئيس لجنة الإسكان والمشرعات الهندسية، والدكتور مصطفي الحضري رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، والدكتور حسن لطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة، والمهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الشباب، والمهندس وليد ماضي رئيس لجنة الرحلات، والمهندس فتح الباب رئيس لجنة التمغة الهندسية واللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية، والدكتور هبة المغربي رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة، والمهندس احمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، والدكتور محمد صلاح رئيس لجنة التوظيف