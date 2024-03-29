أوقاف الفيوم تنظم ندوة بعنوان "فضائل العشر الأواخر"

عقدت أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، ندوة بعنوان "فضائل العشر الأواخر" ضمن اليوم الثامن عشر لملتقى الفكر للأئمة بمسجد ناصر الكبير بالفيوم.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوعية الشباب.

ندوة بعنوان "فضائل العشر الأواخر من رمضان" ضمن فعاليات ملتقى الفكر للأئمة بأوقاف الفيوم

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور الدكتور محمد أحمد سرحان أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ جمعة عبد الفتاح إمام المسجد محاضرا، وعدد من العلماء وأئمة الأوقاف، وذلك في إطار فعاليات ملتقى الفكر للأئمة بأوقاف الفيوم، والذي يتم تنفيذه طوال شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء أكد العلماء أن العشر الأواخر من رمضان أيام وليالٍ مباركة، والشريعة الإسلامية الغراء جعلت لنا العديد من مواسم الخيرات التي تتضاعف فيها الحسنات، والتي يتدارك فيها المسلم ما فاته من تقصير في الطاعات، يقول (صلى الله عليه وسلم) : “إِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أبدًا”، ومن تلك النفحات شهر رمضان، ولعل ما يميز تلك الأيام المباركة أنها احتوت على ليلة هي خير من ألف شهر , كما قال ربنا سبحانه وتعالى : “إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ”، فإذا كان القرآن الكريم قد عظم من فضل تلك الليلة المباركة وأعطاها مزيدًا من العناية، فأحرى بنا أن نأخذ القدوة من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلقد كان يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان بكل وسائل الخير، بالصلاة، وبقراءة القرآن، ومضاعفة الجود والكرم، حتى قالوا إنه كان أسرع بالخير من الريح المرسلة.

كما أشار العلماء إلى أن في هذه الأيام تتجلى النفحات الربانية من حيث إنها اشتملت على شعيرة من أهم الشعائر الدينية، ليس على المستوى الفردي فقط، بل على المستوى الفردي والجماعي، ألا وهي شعيرة صدقة الفطر، وهذه الصدقة تجبر الخلل والنقص الموجود في أعمال الشهر كما هو الحال في نوافل الصلاة، وأن الطاعة في هذه الأيام تتضاعف فيها الحسنات، فلنغتنم الأوقات الفاضلة التي جعلها الله (عز وجل) مواسم ونفحات، وأن على الإنسان أن يحدد هدفه في هذه الأيام تقديرا لشرفها.