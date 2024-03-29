تموين الإسكندرية: ضبط  2طن ملح فاسد بالأسواق

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الاسكندرية اليوم الخميس ضربة قوية لأباطرة المصانع تحت السلم تقوم بالغش والتدليس بالمنتجات الغذائية مما تسبب خطورة على صحة المواطنين .لاستخدامهم خامات مجهولة المصدر منتهية الصلاحية .

كان قد اصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع و الخامات المستخدمة في التصنيع، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط و متابعة المصانع وضبط الغش التجاري.

قامت مديرية التموين عدة حملات تفتيشية مكثفة بتشديد الرقابة التموينية على الاسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجارى وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

تحفظت مديرية التموين بالإسكندرية، على كمية من ملح الطعام مجهول المصدر، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المحال التجارية، لضمان سلامة السلع المتداولة بالأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن الحملة التي شنتها إدارة تموين شرق أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص والتحفظ بداخله على ٥٠٠٠ كيس ملح وزن الكيس الواحد ٤٠٠ جم بإجمالي ٢ طن ملح دون فواتير أو مستندات دالة على مشروعية الحيازة.

أكد وكيل وزارة التموين أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى استمرار حملات التفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالقوانين، وضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.