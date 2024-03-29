طارق السيد: الزمالك أقوى فريق في الكونفدرالية

يرى طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك أقوى فريق في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر يوم الاحد المقبل في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال طارق السيد خلال تصريحات تليفزيونية "كل الفرق المتواجدة في البطولة، الزمالك أفضل منها فنيًا، ولدي ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين، لأن الكونفدرالية بطولة مهمة لمجموعة اللاعبين الحاليين".

وأضاف: "الفرصة متاحة للاعبين لكي يكشروا عن أنيابهم في المباراتين، ويثبتوا أن هذه البطولة لن يفرطوا فيها".

وأتم تصريحاته "مباراة فيوتشر مهمة جدًا، الكونفدرالية هي البطولة الأهم في الفترة الحالية، الزمالك قادر على تحقيق نتيجة كبيرة وإيجابية، نريد أن نلعب لعبًا تجاريًا لأن أمامنا مباراة الإياب بعد أسبوع".