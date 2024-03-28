منتجات مفيدة لصحة الشعر.. المأكولات البحرية ودقيق الشوفان أهمها

صحة الشعر تتأثير بالعديد من العوامل الجينية، وطبيعة الغذاء، والعوامل البيئية مثل الطقس والملوثات المختلفة، وهناك العديد من المنتجات المفيدة للشعر.

منتجات مفيدة للشعر

صفار البيض

سر الصفار هو أنه يحتوي على الكبريت الضروري لتألق الشعر الطبيعي. بالإضافة إلى الصفار، يمكن العثور على هذا الكبريت في الهليون والثوم والبصل ولذلك، ينبغي أيضا إدراج هذه المنتجات في القائمة الوقائية.

المأكولات البحرية

جميع المأكولات البحرية، بما في ذلك الحبار والروبيان، غنية بالنحاس، ونقص النحاس هو الذي يؤدي إلى قشرة الرأس وجفاف الجلد لذلك، لأغراض وقائية، لا يمكن تجنب المأكولات البحرية.

دقيق الشوفان

العنصر الرئيسي في دقيق الشوفان للشعر الصحي هو الزنك. هذا العنصر مسؤول عن اللون الطبيعي الجميل لكل شعر كما يوجد الكثير من الزنك في الحليب ومشتقاته، والمأكولات البحرية، والخبز الأسمر، والبيض.

الموز

العناصر المفيدة الموجودة في الموز تمنع ظهور الشعر الرمادي ومع ذلك، فإن وجود كمية كبيرة من هذه الفواكه الصحية والحلوة والمشمسة في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى سنتيمترات إضافية غير سارة ولذلك، عليك أن تكون حذرا مع هذه المنتجات.

الكبد واللحوم الحمراء

تحتوي هذه الأطعمة على الكثير من الحديد وإذا لم يكن هناك ما يكفي من الحديد، يبدأ الشعر بالتساقط بنشاط، ولامتصاص الحديد بشكل أفضل، يجب طهي هذه الأطعمة على البخار، أو غليها، أو خبزها، أو طهيها.

زيت الزيتون

فيتامين E الموجود في الزيت مسؤول عن لمعان الشعر ونعومته.

الأعشاب البحرية

المحتوى العالي من اليود في هذا المنتج سوف يعيد الصحة واللمعان بسرعة إلى الشعر الباهت الذي لا حياة فيه الاستهلاك المنتظم للأعشاب البحرية سيحول تصفيفة الشعر العادية إلى شعر كثيف.

الأسماك الدهنية

أحماض أوميغا تضمن فروة رأس صحية ومع إدراج هذه المنتجات في نظامك الغذائي، يكتسب شعرك القوة واللمعان.

الخضار الخضراء

تضمن كمية كبيرة من الفيتامينات A وC مرونة الشعر وتعزز التمشيط المريح والناعم.