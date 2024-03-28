احذر.. 4 علامات مفاجئة تؤكد أن الكبد في خطر ويحتوي على سموم قاتلة

يقوم الكبد بالعديد من الوظائف المهمة للجسم، لذا من الضروري الحفاظ على صحته دائمًا، عن طريق التخلص من السموم التي تهاجمه بين الحين والآخر.

علامات تؤكد أن الكبد في خطر

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت، يلعب الكبد دورًا رئيسيًا في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي، وتحطيم العناصر الغذائية من الطعام إلى طاقة وتركيب جزيئات مهمة مثل البروتينات والكوليسترول، حيث يقوم بإزالة السموم من الدم عن طريق تصفية السموم واستقلاب الأدوية، وينتج الصفراء، الضرورية لهضم الدهون، ويخزن الجليكوجين لاحتياطيات الطاقة، كما أنه مسؤولًا عن تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تخزين أو إطلاق الجلوكوز حسب المتطلبات.

وحسبما أفاد الأطباء هناك عدد من العلامات التي تشير إلى أن الكبد في خطر ويحتاج إلى التخلص من السموم، وفيما يلي أبرزها:

التعب

عندما يكون هناك فائض من السموم في الجسم، فإنه يمكن أن يثقل كاهل الكبد، ويمنعه من أداء وظائفه.

مشاكل في الجهاز الهضمي

إذا كان هناك خلل في وظائف الكبد، فيمكن أن يسبب الانتفاخ أو الإمساك أو الإسهال بسبب ضعف إنتاج الصفراء.

اليرقان

يشير اصفرار الجلد والعينين إلى تلف الكبد، بسبب البيليروبين الزائد، وهو صبغة صفراء تنتج عندما يكون هناك انهيار في خلايا الدم الحمراء.

البول الداكن

عندما لا تستهلك الكثير من السوائل، ستلاحظ أن لون البول يصبح أغمق، مما يشير إلى مشاكل في الكبد، وقد تؤدي زيادة مستويات البيليروبين إلى تحول لون البول إلى اللون الداكن، مما يشير إلى وجود مشاكل في الكبد.

على صعيد آخر، تحدث الإصابة بمرض الكبد الدهني نتيجة تراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، مما يضر بقدرة الكبد على العمل بشكل طبيعي، لذا يوصي الأطباء بضرورة الاكتشاف المبكر لأعراض هذه الحالة لسرعة علاجها وتقليل مضاعفاتها الخطيرة.

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، نستعرض إليكم فيما يلي أبرز الأعراض المبكرة التي تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني التي حذر الأطباء من تجاهلها.





1- زيادة الوزن السريعة دون أسباب



زيادة الوزن السريعة، وخاصة حول منطقة البطن، قد تكون مرتبطة بمرض الكبد الدهني وغالبًا ما يرتبط الأمر بمقاومة الأنسولين والخلل في حرق الدهون.

2- البول الداكن والبراز الشاحب



علامتان خطيرتان تنذران بضعف قدرة الكبد على معالجة البيليروبين، وهو منتج النفايات والسموم في الجسم، ولا ينبغي تجاهل هذه التغييرات في لون البول والبراز.

3- تغيرات في صحة الجلد



قد يظهر مرض الكبد الدهني من خلال التغيرات في صحة الجلد، بما في ذلك اصفرار الجلد والعينين، وحكة في الجلد، وسهولة الإصابة بالكدمات.