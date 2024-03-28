الفلسطيني ياسر حمد يعود إلى تدريبات الزمالك

انتظم الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعد عودة ياسر حمد من صفوف منتخب فلسطين، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وشارك اللاعب في كافة فقرات التدريب سواء البدنية أو الفنية استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.