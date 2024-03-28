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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل صدفة| خالد الصاوي يعترف بظلم ابنته صدفة

خالد الصاوي
خالد الصاوي

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث تحدث فؤاد- خالد الصاوي، إلى إحدى السيدات الذي يجلس معهن في البار، وحكى لها عن كل ما حدث مع أولاده، وزوجته، وهو حزين، واعترف لها كذلك أنه لا يملك أي أصدقاء في حياته، فسألته هل هو ظلم أحدا في حياته أو قام بشيء خطأ، وهنا اعترف لها فؤاد أنه ظلم ابنته صدفة - ريهام حجاج .

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، بطرد فؤاد – خالد الصاوي ، لمعتز- فراس سعيد، والذي أتى للتقدم لابنته منار ، وحينها انهالت منارعليه بالاتهامات، وأنه السبب في كل ماجرى لها، وكاد فؤاد أنه يضربها لولا أن قامت أمها – سلوى خطاب ، بمنعه، وأهانته وقالت له أنه أصبح صغيرا في عينيها بعدما سمعت حديثه مع أمها وعرفت كل شيء.

 

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"
حيث تظهر النجمة ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.

شخصية خالد الصاوي 
يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل  صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

تعرض قناة dmc حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc 

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

يشار الى ان مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج، والنجم خالد الصاوى، والفنانة ميار الغيطى، والفنانة سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، وذلك بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

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