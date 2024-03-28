ضبط دقيق مدعم وسكر تمويني بمخبز سياحي في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بدائرة بندر أول الفيوم.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس المركز، والجهات المعنية بالفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط 170 كيلو سكر تمويني بداخل مخبز سياحي بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق بندر أول الفيوم، وتمكنت من ضبط، عدد 14 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 700 كيلو دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية، تم تجميعه بداخل أحد المخابز السياحية بمدينة الفيوم، كما تمكنت الحملات من ضبط 170 كيلو سكر تمويني داخل مخبز سياحي بالفيوم، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.