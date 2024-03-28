المركز الثقافي المصري بلندن يحتفل بعيد الأم وشهر رمضان

قام المركز الثقافي المصري بتنظيم احتفالية بعيد الأم وشهر رمضان الكريم ، برعاية الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري، ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وايرلندا.



حضرالإحتفالية القنصل المصري جومانا نجم الدين، والمستشارة نهال نبيل، والدكتور أحمد المقدم رجل الاعمال ، وراعي المدرسة المصرية بلندن، و انجي نبيل مدير مكتب مصر للطيران بلندن، وعدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال، والسادة أولياء الأمور.



وتضمن الاحتفال إقامة إفطار جماعي للسادة الحضور، وبدأت الإحتفالية بتحية طلاب المدرسة المصرية للعلم المصري وتلاوة القرآن الكريم ، وبعض الأحاديث النبوية التي تحدثت عن فضل شهر رمضان المبارك وأهمية دور الأم في المجتمع.



وأكدت د. رشا كمال في كلمتها، على مدى حرص المركز على نشر الثقافة المصرية والعربية بين أبناء الجالية المصرية والعربية بالمملكة المتحدة، مشيرةً لأهمية دور المدرسة المصرية في الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب، مؤكدة على استمرار دعم المركز الثقافي للمدرسة على كافة الأصعدة.



وأشارت د. رشا أن من اهداف المدرسة الاساسية المحافظة على الثقافة العربية بعاداتها وتقاليدها، وتدريس اللغة الأم ،حرصاً على ضمان تواصل الأبناء مع دولهم الأصلية.



كما ألقى الدكتور أحمد المقدم كلمته بعنوان (أنا قبطي مسلم) والتي استعرض فيها مدى الحب والانسجام بين المصريين، بصرف النظر عن ديانتهم ،مؤكدا على وحدة النسيج الوطني بين الشعب المصري.



واستعرض سليمان السيد مدير المدرسة المصرية في كلمته مجهودات المدرسة في نشر الثقافة المصرية ، واللغة العربية بين الجاليات العربية والإسلامية بلندن.



وشهد الإحتفال تقديم طلاب المدرسة فقرات فردية ، وجماعية متمثلة في نشيد فردي للطالبة سارة عبد الله بعنوان (أي القصيد إليك أمي أنظم) وأغنية جماعية بعنوان (يا حبيبتي يا مصر) . وتميزت العروض بإتقان طلاب المدرسة للغة العربية ،وعبرت عن مدى ارتباطهم ببلدهم الأم مصر، كما شارك طلاب من جنسيات عربية في العروض المقدمة في مشهد يجسد مدى أهمية وعظمة مصر وتاريخها ،وثقافتها، وتراثها الحضاري بين الشعوب.

الاحتفال بعيد الأم



كما تم الاحتفال بعيد الأم تأكيدًا على أهمية دور المرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة، حيث قامت الدكتورة رشا كمال بتكريم إحدى مدرسات المدرسة كأم مثالية لهذا العام ،نظرًا لعملها الدؤوب بالمدرسة على مدار أربعة عقود، وأيضًا تم تكريم أحد العاملين بالمدرسة، لتفانيه في أداء عمله الوظيفي كمشرف دور بالمدرسة، على مدار أربعة عقود.



وتم خلال الاحتفالية تكريم طلاب المدرسة المتميزين، وانتهى الحفل بإجراء مسابقة للطلاب في مادة الرياضيات تم على إثرها تكريم الطالب الفائز.



وفي ختام اليوم اصطحبت د. رشا كمال السادة الحضور لمأدبة الإفطار الجماعي، حيث تم مشاركة الإفطار مع الطلاب وأولياء الأمور وجميع المشاركين مسلمين وأقباط وانتهت الأمسية بتوديع المدعوين والتأكيد على استمرار هذا الاحتفال في كل عام.

received_1041924860684389