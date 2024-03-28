النيابة العامة تقرب خدماتها من المواطنين.. مكاتب متنقلة في الأندية وأماكن مختلفة

في إطار سعيها لتقديم خدمات إلكترونية متميزة وتيسيرًا على المتعاملين معها، أطلقت النيابة العامة عددًا من المكاتب المتنقلة لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور للمواطنين في أماكن تواجدهم.

مواقع المكاتب المتنقلة:

تتواجد المكاتب المتنقلة في مختلف أنحاء مصر، وتشمل:

القاهرة: مدينة الأمل، شبرا، المعادي، الخليفة، شبرا الخيمة.

كفر الشيخ: شارع صلاح سالم، دسوق.

الدقهلية: شارع الجمهورية، ميت عنتر.

الإسكندرية: ميدان محمد نجيب، سيدي جابر، محرم بك، حجر النواتية.

الشرقية: أسفل كوبري الزراعة.

الفيوم: ميدان التدريب.

أوقات العمل:

تعمل المكاتب المتنقلة طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

خدمات إضافية في الأندية:

تُقدم النيابة العامة خدماتها أيضًا في مقرات عدد من الأندية خلال شهر رمضان، وتشمل:

القاهرة: النادي الأهلي فرع مدينة نصر، نادي الجزيرة فرع الزمالك، نادي الزهور فرع التجمع الخامس، نادي هليوبوليس فرع مصر الجديدة.

الجيزة: نادي الزمالك.

القليوبية: نادي المؤسسة العمالية.

الدقهلية: نادي جزيرة الورد.

كفر الشيخ: نادي سيتي كلوب.

الإسكندرية: نادي سموحة، نادي الاتحاد.

أوقات عمل المكاتب في الأندية:

تعمل المكاتب المتنقلة في الأندية يوم الجمعة من كل أسبوع، من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

تسهيل الوصول للخدمات:

تُعد هذه المكاتب المتنقلة خطوة هامة من جانب النيابة العامة لتسهيل الوصول إلى خدماتها وتقليل العبء على المواطنين. كما تُتيح هذه الخدمات فرصة أفضل للمواطنين لقضاء احتياجاتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات النيابات.

تعزيز الشفافية:

تأتي هذه الخطوة أيضًا في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الشفافية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل الوصول إلى العدالة.