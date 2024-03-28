14 أبريل.. أولى جلسات محاكمة مسئول الودائع بـ مسجد الإمام الشافعي

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مسئول بمخزن مسجد الإمام الشافعي بمديرية أوقاف القاهرة، على خلفية اتهامه باختلاس 4 آلاف و527 مترا من السجاد والموكت الخاصة بالمسجد، تقدر قيمتها بنحو نصف مليون جنيه.

القضية الرقم 57 لسنة 2024 جنايات قسم الخليفة وقيدت تحت رقم 4 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي الحام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية.

المتهم في القضية هو "س م. – 62 سنة – مسئول الودائع الخاصة بمخزن مسجد الإمام الشافعي بمديرية أوقاف القاهرة"

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة أنه بصفته موظفا عاما وأمين الودائع الخاصة بمخزن الإمام الشافعي بمديرية أوقاف القاهرة، اختلس 4 آلاف و527 مترا من السجاد والموكت والمقدر قيمتها بمبلغ نحو نصف مليون جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازته والمسلمة إليه بمناسبة وظيفته.

عقوبة جريمة السرقة

وحدد قانون العقوبات المصري، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة، حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.

أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ



