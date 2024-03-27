بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى الليلة الـ 18 من رمضان

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة الجمعة من المسجد الأقصى في مدينة القدس بدولة فلسطين، اليوم الأربعاء، في الليلة الثامنة عشر من شهر رمضان المبارك.

وأدى آلاف الفلسطينيين أمس صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - بأن 35 ألف شخص أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

وانتشرت قوات الاحتلال عند باب الأسباط ونصبت السواتر الحديدية تزامنا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى، واستدعت فرقة الخيالة في محيط منطقة باب العمود في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة من القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد الماضي، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي وأجبرت المعتكفين فيه على مغادرته.

وأفادت وكالات باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين الماضي، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المعتكفين فيه على مغادرته.



كان آلاف الفلسطينيين قد أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، بأن 30 ألف شخص أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

واقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع توافد المواطنين للصلاة، وفرضت غرامات مالية على سيارات الفلسطينيين عند كنيسة الجثمانية، في الطريق المؤدي إلى حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأغلقت باب الساهرة، بحجة وجود "جسم مشبوه" في المكان.



يذكر أن قوات الاحتلال تقتحم بشكل يومي المسجد الأقصى وتجبر المصلين على مغادرته، بعد انتهاء صلاة التراويح.