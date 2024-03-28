صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في اللية الـ19 من رمضان (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية، اليوم الخميس، في الليلة التاسعة عشرة من رمضان.

استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الأول من رمضان 5.2 مليون مصلٍ وزائر، لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

الأسبوع الأول من رمضان في المسجد النبوي

أدى 242 ألف شخص الصلاة في الروضة الشريفة، موزعين بين 134 ألف رجل و 108 ألف امرأة، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء، واستفاد أكثر من 10 آلاف من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات المخصصة لهم خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 110 ألف زائر من جنسيات مختلفة، واستفاد أكثر من 12 ألف شخص من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، واستقبلت المعارض والمتاحف التابعة للمسجد النبوي أكثر من 4 آلاف مستفيد.

وقدمت 149 ألف هدية متنوعة للزائرين والزائرات، وجرى تقديم أكثر من 648 ألف خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل.