مصرع شخص اثناء عبوره الطريق والأمن يضبط السائق

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة بوقوع مصادمة ووفاة أحد الأشخاص.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور (حارس عقار) اصطدمت به سيارة ولاذت بالفرار، ونتجت عن ذلك إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر فقد تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة مدمن مخدرات عاريًا بمياه النيل، و قررت النيابة العامة عرض الجثة عل الطب الشرعي لتشريحها و بيان سبب الوفاة كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص طافيه بمياه النيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لعاطل عاريا تمام ولا توجد به ثمة إصابات ومبلغ بتغيبه منذ 30 يوما



بالتقابل مع والدته أفادت بأن نجلها مدمن مواد مخدرة وأنه قبل شهرين قام بسرقة مسكنها لشراء مواد مخدرة فتركت له المنزل من حينها وعلمت قبل 30 يوما بتغيبه.



جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل عاطل بالجيزة بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.



انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة منشأة القناطر وبها رش خرطوش بالجسم.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وعاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز لخلافات مالية بينهما قام على إثرها المذكور بإطلاق عيار نارى من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه فإحدث إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – فرد محلى"المستخدم فى إرتكاب الواقعة".