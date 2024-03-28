القبض على 5 لصوص بالغربية والوادي الجديد

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بمشاركة مديريتي أمن الغربية والوادى الجديد، من تحقيق النتائج الإيجابية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم سرقة.



- ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، من بينهم عميل سيئ النية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المحلة؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر مُستخدمين في ذلك مركبة توك توك "ملك وقيادة أحدهم"، تم ضبطها، وبحوزتهم 2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية وسلاح أبيض والأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الفرافرة؛ لقيامه بسرقة 3 رءوس أغنام من داخل حظيرة كائنة بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد بيعها والتربح منها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها داخل حظيرة ماشية ملكه كائنة بذات العنوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر فقد أصيب 6 أشخاص فى حادثى تصادم وانقلاب سيارة بينهم شقيقين وأب ونجله، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم بمدينة المنيا، ناحية كورنيش النيل، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام والتحفظ على السيارة.



وبالانتقال تبين وقوع تصادم بين تروسيكل بعربة كارو، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم شقيقين، مقيمين جميعا بأبوهلال بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبات، تحت تصرف النيابة العامة.



كما أصيب أب ونجله، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أعلي كوبري محمد بدوى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.