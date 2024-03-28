المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين بخطف طفلين وتعذيبهما

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة 6 متهمين، بينهم سيدة بالسجن 10 سنوات بتهمة خطف صغيرين وهتك عرضهما وتصويرهما عاريين لابتزاز أهليتهما وطلب مبالغ مالية من أسرتهما والتنازل عن القضايا المقدمة ضدهم بالبحر الأحمر.

تعود أحداث القضية إلى 14 نوفمبر من عام 2021 عندما تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بقيام متهمين مجهولين بخطف طفلين بسبب خلافات مع أسرتهما، وذلك داخل سيارة يستقلها عدد من الأشخاص.

كشفت تحريات المباحث الجنائية أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "مهدي.م.ع" وشقيقيه سيد وسامح، و"محمود.ن.م" و"أحمد.ص.ع"، و"حنان.م.ع" حيث قاموا مستخدمين سيارة خاصة بهم بخطف الطفلين "عبدالرحمن.ح.ع"، و"بيتر.م.س" وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب مستخدمين آلة حادة "الشوم والعصا"، وهتك عرضهما بإجبارهما على جسر ملابسهما، والتقاط صور ومقاطع فيديو لهما وهما عاريين بهاتف محمول، والتعدي عليهما بالضرب وتكبيلهما بالحبال لمساومة اسرتهما وطلب مبالغ ماليه منهما والتنازل عن القضية فتم تشكيل فريق من البحث الجنائى وتمكن من ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة في تعذيب الطفلين والسيارة المستخدمة في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالتها للنيابة العامة والتى احالت القضية برقم 2003 لسنة 2021 جنايات قسم رأس غارب، والمقيدة برقم 1373 لسنة 2021 كلي البحر الأحمر إلى محكمة جنايات قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات.

وفى سياق اخر فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريات أمن (الإسماعيلية – الشرقية – القليوبية – بنى سويف - مطروح).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى وضبط (عاطلان) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").



وأسفرت الجهود عن ضبط (سيدتين ، 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الحسينية .. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").



ونجحت الجهود في ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" – ميزان حساس) وضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" – ميزان حساس) وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – بندقية خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" – ميزان حساس) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (7,750,000) جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.