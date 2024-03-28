وكيل صحة سوهاج يتفقد 7 مراكز لطب الأسرة

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج أن مديرية الصحة نفذت أكبر حملة تفقدية للمنشأت الصحية بالمحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة الميدانية والمكثفة للمنشآت الصحية بالمحافظة والخدمات المقدمة للجمهور من خلالها .





وتفقد وكيل صحة سوهاج اليوم الخميس خلال جولة ميدانية 7 مراكز لطب الأسرة تابعة لمركز المنشاه جنوب المحافظة ومركز سوهاج رافقه خلالها الدكتور عمرو عبد الفتاح عضو المكتب الفني وهي وحدات طب الأسرة بكوم بدار و الزوك الشرقية والحريزات الشرقية والبياضية بالناظر ونجع القنطرة ووحدتي طب الأسرة بالشوش وبلصفورة وذلك لمتابعه سير العمل بها ومدى الإنضباط وانتظام تقديم الخدمات الصحية موجها بإحالة جميع المقصرين وغير المنضبطين للتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم .

كما وجه ايضاً الدكتور أحمد محروس بإحالة كلا من مدير الإدارة الصحية ومدير إدارة الرعاية الأساسية ومدير التفتيش المالي والإداري ومدير هيئة التمريض بإدارة المنشاه للتحقيق لعدم المتابعة وعدم الإنضباط بعدد كبير من الوحدات التابعة للإدارة وتحت إشرافهم .





وتفقد أيضاً وكيل صحة سوهاج خلال جولته المعمل المشترك والخدمات المقدمة من خلاله ووجه بتحويل مدير المعمل للتحقيق لعدم التواجد والغياب دون تصريح مشيرًا إلى أنه لا تهاون في حق المواطن وحصوله على الخدمة الطبية المتميزة بالمنشأت الصحية بالمحافظة ومؤكداً على جميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية بالمنشأت بضرورة الإنضباط وتقديم الخدمات المنوطة بهم للمرضى .