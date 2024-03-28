حملة لرفع المخلفات بشوارع دشنا في قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بوسط محافظة قنا، اليوم الخميس، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، ونائب المدينة قاسم عبد الراضى، باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع إنتشار الأوبئة والأمراض.

حيث استهدفت حملة اليوم طريق مصر أسوان و طريق طراد النيل وطريق امتداد السكة الحديد، وشوارع منطقة العزازية وصفارة ونجع الخولى والصعايدة والمداخل والحوارى الضيقة، بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة، بنطاق المدينة.

وأشار عبد اللاه الخبير رئيس المركز، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الفترتين، مشدداً على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجهة الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.

تنفيذ قرار إزالة فورية لحالة تعد بالبناء

وعلى صعيد آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز حملة حيث تم تنفيذ قرار إزالة فورية لحالة تعد بالبناء خارج الحيز بقروي الحراجية علي مساحه 15سهم حوض الشركسيه، كما تم تنفيذ قرار لحالة اخري بناحية الكلالسة لقواعد خشبية مصندقة ومعدة للصب على مساحة 300متر، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض وجرى التنبيه على مشرف الحوض ورئيس الوحدة الزراعية بمتابعة الحالة حتى عودتها إلى طبيعتها الزراعية كما كانت عليه من قبل.

كما جرى تنفيذ ازالة فورية لحالة تعدي بالبناء علي ارض أملاك الدولة بناحية مجلس قروى حجازة قبلي باتجاه حوض الكروم، حالة التعدى علي مساحة ٢٠٠٠م، بمركز قوص جنوب قنا.

ياتي ذلك في اطار توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، و الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، ورؤساء وسكرتيري الوحدات القروية بضرورة إزالة اي تعديات في مهدها سواء كانت لتعديات علي أراضي املاك الدولة او الأراضى الزراعية حفاظا علي الرقعة الزراعية واراضى أملاك الدولة ومقدرات الشعب .