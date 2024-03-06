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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تترات رمضان 2024| إليسا تطرح أغنية "أنا مش صوتك" لمسلسل "ع أمل"

إليسا
إليسا

طرحت الفنانة إليسا أحدث أغانيها “أنا مش صوتك”، وهي التتر الغنائي للمسلسل الرمضاني" ع أمل، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

صناع أغنية أنا مش صوتك لمسلسل ع أمل 

أغنية أنا مش صوتك لمسلسل “ع أمل” من كلمات مازن ضاهر، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي لـ عمر صباغ، ومن المقرر عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني 2024، من بطولة ماجي بو غصن، بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، إلسا زغيب، كارول عبود، ريان حركة وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الـ MTV ومنصة شاهد.  

 

 

تفاصيل أغنية كلو وهم 

كانت أخر الإصدارات الغنائية لـ إليسا من خلال أغنية “كلو وهم” أغنية كلو وهم من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، وتم الإعلان عنها للمرة الأولى خلال فيلمها الوثائقي IT’S OK، الذي يعرض حاليًا عبر منصة نتفليكس.

كلمات أغنية إليسا كلو وهم 

وتقول كلمات الأغنية فكرت بعد الزعل بقوى أنا وبيحل عالوقت الملل تاري الحكي غير الفعل منو سهل نسيت السبب واللي جرحنا من الأصل فكرت بعد الزعل بقوى أنا وبيحل عالوقت الملل
تاري الحكي غير الفعل منو سهل نسيت السبب واللي جرحنا من الأصل  فكرت اللي بيحبك هين ينسى قساك بتزعل قلبي وهو بيرجع يطلب رضاك بيرجع يطلب رضاك بغيابك كلو وهم
وما في شيء بيعنيلي بلاك وعذابي ما بيهم مازالني أنا وياك مازالني أنا وياكبتضل روحي إلك
وأحلى ليالي بهالعمر عشتا معك ببيع العمر تارجعك تبقى إلي ولو انو ثواني المحك او اسمعك".

 

 

 

 

 

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