العثور على حفرية دولفين عملاق في البيرو وكان يعيش منذ 16 مليون سنة

أعلن فريق دولي من العلماء عن اكتشاف جمجمة أحفورية لدلفين نهري عملاق كان يسبح في مياه نهر الأمازون في البيرو قبل 16 مليون سنة.

مخلوق أسطوري

وقال عالم الحفريات رودولفو سالاس جيسموندي، من جامعة كايتانو هيريديا في ليما، إن الأنواع المنقرضة يصل طولها إلى 3.5 متر، وهو حجم ما يجعل من "بيبانيستا ياكورونا" أكبر دلفين نهري معروف في أمريكا الجنوبية. علما بأن الاسم مشتق من ياكورونا، وهو مخلوق أسطوري كان يعيش تحت الماء .

وأوضح سالاس جيسموندي أن "بيبانيستا ياكورونا" يرتبط بدلافين نهر الجانج في الهند ، وكان هؤلاء الدلافين يعيشون في المحيطات بالقرب من سواحل الهند وأمريكا الجنوبية.

وفي دراسة نشرت في مجلة Science Advances أجراها ألدو بينيتس-بالومينو، عالم الحفريات الذي قاد البعثة الاستكشافية التي رعتها الجمعية الجغرافية الوطنية إلى نهر نابونيل في عام 2018 حيث تم العثور على الحفرية ، و تم تسليط الضوء على قصة "بيبانيستا ياكورونا"، و المخاطر التي تتعرض لها الدلافين النهرية اليوم .

وأشار أن خروج الدلفين العملاق البحر بعد ذلك للبحث عن مصادر جديدة للغذاء، والتكيف مع بيئة النهر، فإن الأنهار أيضًا هي "صمام إغاثة" لدلافين المياه العذبة التي تعيش على الكوكب اليوم ، وعلى مدى العشرين إلى الأربعين سنة القادمة، ستواجه هذه الحيوانات تهديدات مماثلة بالانقراض .

لا يزال حوضا نهري الأمازون وأورينوكو موطنًا للدلفين النهري، المعروف أيضًا باسم الدلفين الوردي أو البوتو .