جوارديولا يُعاني من الإصابات قبل موقعتي آرسنال وريال مدريد

يعاني المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي من أزمة قوية تتمثل في تزايد عدد اللاعبين المصابين في صفوفه، قبل خوض مواجهتين مهمتين أمام أرسنال وريال مدريد.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل في قمة الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يواجه ريال مدريد يومي 9 و17 أبريل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت فترة التوقف الدولي إصابة 4 لاعبين في فريق المدرب بيب جوارديولا، هم كايل ووكر ومانويل أكانجي وجون ستونز وماتيوس نونيز، لينضموا إلى 3 لاعبين آخرين لم يشاركوا في الأصل مع منتخبات بلادهم بسبب الإصابة، وهم إيدرسون وكيفين دي بروين وجاك جريليش.

الظهير الأيمن كايل ووكر، وهو أحد اللاعبين الأساسيين في سيتي، اضطر للخروج من مباراة إنجلترا ضد البرازيل بسبب إصابة لم تتحدد طبيعتها، وهناك قلق من أنها قد تكون خطيرة.

ومع ذلك، تشير تقارير صحفية إلى أن الإصابة ليست بالسوء الذي كان يُخشى في البداية، ولكن سيتم تقييم حالته عند عودته إلى مانشستر سيتي.

ويضاف إلى قائمة الإصابات ماتيوس نونيس، الذي تعرض لإصابة في القدم أثناء مشاركته مع منتخب البرتغال، مما يزيد من متاعب جوارديولا.