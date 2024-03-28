ضبط 194 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بدائرة بندر ثان الفيوم.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس المركز، والجهات المعنية بالفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق بندر الفيوم، وتمكنت من ضبط، عدد 194 عبوة مختلفة الأنواع من السلع الغذائية وجميع المضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك باحد المحلات التجارية، حيث قام المسئول بطمس تاريخ الإنتاج والصلاحية القديم وتم كتابة تاريخ إنتاج وصلاحية جديد على غير الحقيقية وبالمخالفة للقانون، بناحية مدينة الفيوم، بالإضافة إلى 12 محضرا للتجار وأصحاب المحال التجارية عبارة عن ضبط لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك وعدم الإعلان عن أسعار اللحوم والسلع الغذائية وعدد 6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.