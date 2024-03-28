محافظ الشرقية يكشف سبب لقائه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك على مدار أيام الأسبوع في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لهم.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعاً نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

خطى ثابتة

وأشار غراب، إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع، وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق، لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، زيارة تفقدية مفاجئة للوحدة المحلية بقرية كفر العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما تفقد المحافظ اقسام الوحدة لمتابعة موقف المتحصلات والإيرادات بالوحدة، ومتابعة ملف المتغيرات المكانية، موجها العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون، وتفعيل دور موظفي قسم الاشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة اعمال رصف ورفع كفاءة شارع الشيخ ابو حماد «المحكمة» بطول 1 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم نقل أعمدة الإنارة، ووضع طبقات الأساس تمهيدا لبدء أعمال وضع طبقات الاسفلت النهائية، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.