حمزة علاء: سعيد بما قدمته مع المنتخب الأولمبي ومباراة سيمبا صعبة

حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أكد على أهمية وصعوبة لقاء سيمبا التنزاني المحدد له مساء غد الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «بالتأكيد سعيد بما قدمته بمعسكر المنتخب الأولمبي مؤخرا، ولكن تركيزي الآن مع الأهلي ومباراة سيمبا المرتقبة غدا».

وأشار حارس مرمى الفريق إلى تركيز جميع اللاعبين لتقديم نتيجة إيجابية وتحقيق الفوز الذي يساعد الأهلي في لقاء العودة وحسم التأهل.

وأكد على سعادته بثقة جماهير الأهلي فيه وكل حراس المرمى بالفريق، مشيرا إلى أن الروح التنافسية بين الحراس ودعمهم لبعض هو سر الظهور بهذا المستوى.

واختتم: «الأجواء صعبة في تنزانيا، وعلى ملعب سيمبا تحديدا.. لكن نصيحة كولر دائما تدفعنا للتغلب على هذه الظروف.. كولر يؤكد لنا أن نتخذ جماهير المنافس والظروف حافز لنا من أجل إسعاد جماهيرنا الداعمة لنا في كل الظروف».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء غد الجمعة (بتوقيت القاهرة)، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.