اندرايف شحن تتعاون مع بنك الطعام لتوصيل 200 كرتونة للأسر المحتاجة

شارك فريق اندرايف مصر مع موظفي بنك الطعام المصري في تعبئة أكثر من 200 كرتونة حيث تحتوي كل الكرتونة على مواد غذائية سكر، أرز، مكرونة، فول، دقيق، لوبيا، بلح، زيت، صلصة ، شاي، جبن وملح والتي تسد احتياجات وجبات إفطار وسحور شهر رمضان.



قدمت خدمة اندرايف شحن عدداً من الرحلات المجانية لـ بنك الطعام المصري من أجل المساعدة والمساهمة في توصيل الكراتين الى الاحياء الفقيرة في محافظة القاهرة، ومن خلال توفير الدعم اللوجستي بدون تكلفة، تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل نقل المواد الغذائية الأساسية لـ رمضان فحسب، بل تُظهر أيضًا التزام الشركة بخدمة المجتمعات التي تعمل وتتواجد فيها في الأوقات الهامة.



قال معاذ حرب، مدير تطوير الأعمال لـ اندرايف شحن في مصر: "توصيل أكثر من 200 صندوق إلى المناطق الفقيرة في القاهرة من خلال اندرايف شحن تعكس الشعور بالتضامن والدعم داخل المجتمع ومن الرائع أن نرى شركات مثل inDrive تشارك في مبادرات خيرية لـ معالجة ازمة الأمن الغذائي والمساهمة في توفير منتجات خلال هذه الفترة الهامة.



كما يهدف هذا التعاون بين اندرايف شحن وبنك الطعام المصري وصول كراتين رمضان إلى الأسر والأفراد المستهدفين بكفاءة وفعالية، وايضا تحقيق أهداف المبادرة حيث تتعاون اندرايف مع بنك الطعام المصري بـ توفير 35 ألف كرتونة غذائية من عوائد الرحلات وتصنف كل رحلة كـ دائرة من دوائر الخير ، وتهدف اندرايف الوصول إلى عدد الرحلات يقدر بـ 120 مليون دائرة خير خلال شهر رمضان.