اليوم.. محاكمة مدير بنك متهم بالاعتداء على طبيب مستشفى المطرية التعليمي

تعقد محكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة مدير بنك متهم بالتعدي على طبيب الاستقبال بـ مستشفى المطرية التعليمي، لحدوث مشادة كلامية بين الطبيب وبين زوجة المتهم.

وتقدم المحامي محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، بالاشتراك مع دفاع المجني عليه، بمذكرة الادعاء بالحق المدني، والتقارير الطبية الخاصة بـ الطبيب المجني عليه، كما طالب دفاع المتهم عرض الطبيب على لجنة من الطب الشرعي لإعداد تقرير عن إصابته.

وكانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص يعمل مديرا لأحد فروع بنك شهير، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين أن المتهم أحدث إصابات بالغة لطبيب لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور، لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال أفراد الطاقم الطبي بمستشفى المطرية التعليمي، بعد التعدي عليهم من قبل المتهم، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال شقيق المجني عليه طبيب مستشفى المطرية التعليمي إن إحدى السيدات حاولت زيارة مريضة بالمستشفى بعد الميعاد المخصص للزيارة، وعندما تحدث شقيقه معها، وأخبرها بأن الزيارة ممنوعة بعد انتهاء المدة المحددة لها، انفعلت عليه، وحاولت التشاجر مع طاقم الأطباء والتمريض، وفي تمام الساعة العاشرة مساء كان شقيقه الطبيب يمر على المرضى، ويمارس عمله بشكل طبيعي، وفوجئ بتعدي زوج السيدة المذكورة عليه بالسباب والألفاظ الخارجة، وأمسك بشقيقه وضرب رأسه بالحائط أكثر من مرة، ثم حمله على ارتفاع عالٍ، وأسقطه على الأرض بقوة؛ مما أدى إلى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، وخضوعه لعملية جراحية بالمخ.

أمين نقابة الأطباء يطالب بتغليظ العقوبة

ومن جانبه شدد محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة العامة للأطباء، على ضرورة تأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها واعتبارها من المؤسسات الحيوية بالدولة الواجب تأمينها، بالإضافة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاعتداء على أي من الأطقم الطبية.

وطالب مقرر اللجنة القانونية طارق منصور الأطباء بضرورة التمسك بعمل محضر الاعتداء باسم المنشأة، حال وقوع أي اعتداء عليهم، مناشداً كل الزملاء بإدارات المستشفيات المختلفة الالتزام بذلك وفقا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الاطباء ووفقا لتوجيه وزارة الصحة لكافة المديريات بذلك