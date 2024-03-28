كلام فى الصيام
التيسير فى الشريعة الإسلامية
يظهر واضحاً جلياً كيف أن الشريعة الإسلامية تميزت بالسهولة واليسر، وذلك من خلال أسس قام عليها هذا التشريع مثل: نقى الحرج، وقلة التكاليف والتدرج فى التشريع، ومراعاة مصالح الناس، والعدالة المطلقة.. فالله تعالى قال: «وما جعل عليكم فى الدين من حرج» وقال : «بعثت بالحنفية السمحة»، وقول أمنا عائشة رضى الله عنها: «ما خُير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثماً».
وسنّ الشارع الحكيم العبادة الرخص لدفع المشقة من قصر الصلاة حالة المرض، والتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، والفطر للمسافر والمريض والمرضع، وإباحة الحلال من الطعام والشراب ورخص فى أكل الميتة وشرب الخمر وأكل الخنزير حال الاضطرار، فأباح الإسلام كل شىء إلا ما حُرم بنص قطعى الدلالة والثبوت.
والحكمة من تشريع العبادات هى مراعاة مصالح الناس جميعاً فى كل مكان وزمان فالصلاة كما قال الله تعالى: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى» والصيام يورث تقوى الله تعالى «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون». والزكاة جعلها الحق زيادة وتطهير له والمحافظة عليه فقال تعالى: «خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، وجعلها الله تعالى خدمة للمجتمع، وبراءة من الشح والبخل.
وختاماً ما ورد فى كتاب الله وسنة رسوله من آيات محكمات توصل للتيسير وتدعو له. قال تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، وقال: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» وقال : «إن الدين يسر... ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»، وقال: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا».