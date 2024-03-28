التيسير‭ ‬فى‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية

كلام‭ ‬فى‭ ‬الصيام

يظهر‭ ‬واضحاً‭ ‬جلياً‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬تميزت‭ ‬بالسهولة‭ ‬واليسر،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أسس‭ ‬قام‭ ‬عليها‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬مثل‭: ‬نقى‭ ‬الحرج،‭ ‬وقلة‭ ‬التكاليف‭ ‬والتدرج‭ ‬فى‭ ‬التشريع،‭ ‬ومراعاة‭ ‬مصالح‭ ‬الناس،‭ ‬والعدالة‭ ‬المطلقة‭.. ‬فالله‭ ‬تعالى‭ ‬قال‭: ‬‮«‬وما‭ ‬جعل‭ ‬عليكم‭ ‬فى‭ ‬الدين‭ ‬من‭ ‬حرج‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬‭: ‬‮«‬بعثت‭ ‬بالحنفية‭ ‬السمحة‮»‬،‭ ‬وقول‭ ‬أمنا‭ ‬عائشة‭ ‬رضى‭ ‬الله‭ ‬عنها‭: ‬‮«‬ما‭ ‬خُير‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ (‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭) ‬بين‭ ‬أمرين‭ ‬إلا‭ ‬واختار‭ ‬أيسرهما‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬إثماً‮»‬‭.‬

وسنّ‭ ‬الشارع‭ ‬الحكيم‭ ‬العبادة‭ ‬الرخص‭ ‬لدفع‭ ‬المشقة‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬الصلاة‭ ‬حالة‭ ‬المرض،‭ ‬والتيمم‭ ‬عند‭ ‬فقد‭ ‬الماء‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استعماله،‭ ‬والفطر‭ ‬للمسافر‭ ‬والمريض‭ ‬والمرضع،‭ ‬وإباحة‭ ‬الحلال‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬والشراب‭ ‬ورخص‭ ‬فى‭ ‬أكل‭ ‬الميتة‭ ‬وشرب‭ ‬الخمر‭ ‬وأكل‭ ‬الخنزير‭ ‬حال‭ ‬الاضطرار،‭ ‬فأباح‭ ‬الإسلام‭ ‬كل‭ ‬شىء‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬حُرم‭ ‬بنص‭ ‬قطعى‭ ‬الدلالة‭ ‬والثبوت‭.‬

والحكمة‭ ‬من‭ ‬تشريع‭ ‬العبادات‭ ‬هى‭ ‬مراعاة‭ ‬مصالح‭ ‬الناس‭ ‬جميعاً‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬وزمان‭ ‬فالصلاة‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الصلاة‭ ‬تنهى‭ ‬عن‭ ‬الفحشاء‭ ‬والمنكر‭ ‬والبغى‮»‬‭ ‬والصيام‭ ‬يورث‭ ‬تقوى‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬‮«‬كتب‭ ‬عليكم‭ ‬الصيام‭ ‬كما‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬الذين‭ ‬من‭ ‬قبلكم‭ ‬لعلكم‭ ‬تتقون‮»‬‭. ‬والزكاة‭ ‬جعلها‭ ‬الحق‭ ‬زيادة‭ ‬وتطهير‭ ‬له‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليه‭ ‬فقال‭ ‬تعالى‭: ‬‮«‬خد‭ ‬من‭ ‬أموالهم‭ ‬صدقة‭ ‬تطهرهم‭ ‬وتزكيهم‭ ‬بها‮»‬،‭ ‬وجعلها‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬خدمة‭ ‬للمجتمع،‭ ‬وبراءة‭ ‬من‭ ‬الشح‭ ‬والبخل‭.‬

وختاماً‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬فى‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬وسنة‭ ‬رسوله‭ ‬‭ ‬من‭ ‬آيات‭ ‬محكمات‭ ‬توصل‭ ‬للتيسير‭ ‬وتدعو‭ ‬له‭. ‬قال‭ ‬تعالى‭: ‬‮«‬يريد‭ ‬الله‭ ‬بكم‭ ‬اليسر‭ ‬ولا‭ ‬يريد‭ ‬بكم‭ ‬العسر‮»‬،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يكلف‭ ‬الله‭ ‬نفسا‭ ‬إلا‭ ‬وسعها‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدين‭ ‬يسر‭... ‬ولن‭ ‬يشاد‭ ‬الدين‭ ‬أحد‭ ‬إلا‭ ‬غلبه‮»‬،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬يسروا‭ ‬ولا‭ ‬تعسروا‭ ‬وبشروا‭ ‬ولا‭ ‬تنفروا‮»‬‭.‬