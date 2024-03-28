حفل الإفطار السنوي" للعلوم الصحية" بحضور برلمانيين وتنفيذيين

نظمت النقابة العامة للعلوم الصحية، حفل الإفطار السنوي الخاص بها يوم 17 رمضان، وذلك في نادي الحرس الجمهوري بمصر الجديدة، وتقدم أحمد السيد الدبيكي النقيب العام للعلوم الصحية، بخالص الشكر والتقدير لكن حضروا الافطار السنوي معهم في هذا الشهر الكريم.

جاء الحفل بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ونقباء وممثلي النقابات الفرعية للعلوم الصحية بالمحافظات.

كما حضر عدد من التنفيذيين بوزارة الصحة والسكان، والشخصيات المعنية بملف العلوم الصحية.

ويأتي على رأس الحضور كل من:

- د. محمود مشعل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

- د. وجدي أمين، مدير إدارة الصدر بوزارة الصحة

- د. السيد العباسي، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي بوزارة الصحة

- د. عبدالمقصود محمد عبدالمقصود ، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة

- د. أماني شبل، عميد كلية تمريض جامعة رشيد، رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية سابقا بوزارة الصحة

- د. عبدالحميد صالح مدير عام التعليم الفني الصحي بوزارة الصحة سابقا

- د. عبدالله جمعة، مدير عام علاج المواطنين وشئون السفر

- مينا طلعت الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة

- علاء الفقي، مدير مكتب الإدارة العامة للأشعة

- حسين يحي مكتب التعليم الفني الصحي

- هناء عثمان مكتب التعليم الفني الصحي