الصحة تُشيد بحملة التوعية الصحية للمواطنين بالشرقية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، الدكتورة شيماء إمام مدير عام الإدارة العامة للصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة دعاء محمود مدير إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي والذي يضم مدير عام الصيدلة الإكلينيكية، ومدير عام التفتيش الصيدلي الحكومي بوزارة الصحة والسكان، وذلك في زيارة إشرافية لهم بالمحافظة، في حضور مدير عام الصيدلة، ومسئولة الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية بالمديرية.

تناول اللقاء استعراض الوضع الصحي بالمحافظة، وإنجازات الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية، وأكد الدكتور هشام مسعود أهمية دور الصيدلة الإكلينيكية في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفيات، والتي تؤدي أيضاً إلي ترشيد إستهلاك الدواء، حيث تقوم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات بوضع خطة العلاج بالتنسيق مع الأطباء والمشاركة في المرور اليومي على المرضى وتعديل الجرعات لهم بما يتناسب مع حالة كل مريض.

وأشار مسعود إلى أن الفريق الإكلينيكي يرصد التفاعلات الدوائية أو أي أخطاء دوائية، ووضع الحلول، والبدائل المطروحة، وخطة تفاديها، مما يخفف من آلام المريض ويعجل بالشفاء، كما يقوم فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمشاركة في الحملات التثقيفية للمرضى داخل الأقسام الطبية، لافتا إلى أن مديرية الشئون الصحية قامت بافتتاح وتفعيل قسم للصيدلة الإكلينيكية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز المعلومات الدوائية، بجانب مركز الأبحاث الإكلينيكية والذي أدى تميزه في نشر الأبحاث العلمية للمركز عالمياً.

وقدمت مدير عام الصيدلة الإكلينيكية بوزارة الصحة؛ الشكر لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، ومدير عام الصيدلة، وفريق الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية والمستشفيات على المجهودات المبذولة داخل أقسام الكلينيكال بالمستشفيات، والتطور الملحوظ للصيدلة الإكلينيكية بالشرقية، مؤكدة الدعم المستمر من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة لجميع مستشفيات المحافظة، وعلى أداء اللجنة العلمية بالمديرية.

وأثنت الدكتورة شيماء إمام، على أداء المكتب الإعلامي بالمديرية، مقدمة الشكر لمدير المكتب الإعلامي، ومديرة مركز المعلومات الدوائية، على الجهود المبذولة والاستباقية في تنفيذ الحملة التوعوية لمخاطر المضادات الحيوية والتوعية بترشيد استهلاكها، والاشتراك مع الوزارة في تنفيذ الحملة التوعوية لأضرار الاستخدام السيئ للمسكنات والمضادات الحيوية والفيتامينات، بالإضافة إلى تقديم النصائح الطبية والصحية للمواطنين والفرق الطبية، وتنفيذ سلسلة توعوية عن المعلومات الدوائية والآثار الجانبية لها، ونشر ذلك يومياً من خلال المنصات الالكترونية والصفحة الرسمية لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة بصورة منتظمة، مما جعل صحة الشرقية سباقه في هذا الشأن وفي صدارة جميع محافظات الجمهورية من خلال مؤشرات الأداء.