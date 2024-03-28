وزير الرياضة يناقش آليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجيء بالملاعب المصرية

بعد أزمة أحمد رفعت

التقى صباح اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين والمكونة من كلا من الدكتور حازم خميس طبيب القلب رئيس المنظمة المصرية الوطنية للمنشطات "النادو" والدكتور مجد فؤاد والدكتور محمد صبحي والدكتور على عبد المحسن والدكتور أحمد عبد العزيز وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وتناول اللقاء مناقشة الآليات لتجنب الموت المفاجيء وامراض القلب وجميع العوامل التى تمثل خطورة على صحة رياضي مصر وابطالنا بالملاعب .

وأضاف صبحي ان جميع الأبطال الرياضيين بمختلف الالعاب على مستوي دول العالم وليس مصر فقط معرضون لخطر الاصابات وتعرضهم لا قدر الله لازمات صحية وقلبية مفاجئة ولعلنا نتذكر حادثة لاعب المنتخب الدنماركي الشهير إريكسن والذي تعرض للإصابة بازمة قلبية داخل المستطيل الأخضر اثناء خوضه لمباراة مع منتخب بلاده ببطولة الأمم الأوربية وتم وقتها عمل إنعاش للقلب بعد توقفه وذهابه للمستشفي وتم معالجته ، ولذلك فالأمر ليس له علاقة بوجود تقصير او سوء تعامل او قلة إمكانيات والدليل ما حدث للاعب الدنماركي .

صبحي: مصر تمتلك الكثير من الكوادر الطبية المميزة والذي سيساعدنا فى تطوير النظام الصحي داخل المنظومة الرياضية المصرية

وأوضح وزير الرياضة أن جميع الألعاب من الممكن ان يكون لاعبي الفرق والمنتخبات والقومية معرضين لخطر الإصابة كما هو شائع بالملاعب ولكن تبقي لعبة كرة القدم من الرياضات التى يكثر فيها الاحتكاك والتى بالطبع تؤدى الى القابلية للاصابات المتنوعة نظرا لاحتياج لعبة كرة القدم إلى الكثير من بذل الطاقة والسرعة، لذا فكرة القدم تحصد أعلى معدل إصابات يمكن أن تحدث أثناء المباريات أو التمرين مقارنة بأية رياضة أخرى.

واشار "صبحي " انه سوف يتم توفير اجهزة طبية متطورة فى الملاعب المصرية فى جميع الألعاب ولن يقتصر الأمر على كرة القدم فقط خلال الفترات المقبلة وسوف يتم تدريب الفرق الطبية على استخدامها بالاندية والمنتخبات القومية ، موضحا أنه سوف نعمل على إدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية على أن يتم التأمين على جميع رياضي مصر بمختلف الالعاب.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه قائلًا : مصر تمتلك الكثير من الكوادر الطبية المميزة وهو ما شاهدناه جميعا فى معالجة حالة أحمد رفعت لاعب كرة القدم وهو ما سوف يشجعنا على تطوير المنظومة الصحية داخل المنظومة الرياضية واضح " صبحي " اننا نمتلك فى وزارة الرياضة العديد من مستشفيات الطب الرياضي والتى نعمل على تطويرها من أجل تحقيق الاكتفاء الطبي ومعالجة وتأهيل جميع لاعبي الفرق والمنتخبات القومية المصرية داخل مصر .

فيما بينت مجموعة العمل الطبية والتى حضرت الاجتماع أن توقف القلب المفاجئ هو توقف القلب عن نشاطه تماما فجأة نتيجة اضطراب في نظم القلب ، ويؤدي أيضا ًا إلى توقف التنفس ويسبب فقدان وعي المصاب به ويمكن أن يؤدي توقف القلب المفاجئ إلى الوفاة فورا دون تلقي العلاج .

واوضحوا أن من العلاجات الطارئة لتوقف القلب المفاجئ الإنعاش القلبي الرئوي وتوجيه صدمات للقلب بجهاز يُسمى مزيل الرجفان الخارجي الآلي. ويمكن إنقاذ المريض إذا تم تقديم الرعاية الطبية السريعة والمناسبة له ،مؤكدين إلى وجوب وضع معايير والضوابط اللازمة للوقاية من الموت المفاجيء لتنوير وزيادة الوعي لكافة اطراف المنظومة الرياضية.

وبنهايه اللقاء تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفي كبير يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي من أجل عمل توعيه للرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التى قد يواجها اللاعبين بالملاعب والتدريب لتفاديها مستقبلا عن وعي وإدراك.

حضر اللقاء من جانب وزارة الرياضة الدكتور اشرف البجرمى رئيس قطاع الرياضة والدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والشؤون التجارية والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة لشؤون البطولة والدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي والدكتور رزق عبد الفتاح المستشار الطبي والدكتور محمد شعبان رئيس وحدة الرعاية الطبية للرياضيين

يأتي ذلك فى ضوء العديد من الإجراءات التى تتخذها وزارة الشباب والرياضة عقب تعرض اللاعب احمد رفعت لاعب نادى فيوتشر لسقوط مفاجئ داخل الملعب وفقد الوعي.