محمد صلاح ينتظر تحقيق رقم قياسي أمام وست هام

سيكون النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على موعد بتسجيل رقمين قياسيين، في مواجهة اليوم ضد فريق وست هام، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يخوض محمد صلاح مباراة اليوم الـ15 أمام وست هام يونايتد بقميص ليفربول، حيث خاص محمد صلاح 14 مباراة من قبل ضد وست هام، بواقع 13 مباراة في الدوري الإنجليزي، ومباراة في كأس الرابطة الإنجليزية.

ونجح صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق 12 انتصارًا، وتعادلًا وحيدًا، ومثله هزيمة واحدة، وخلال هذه المواجهات، سجل محمد صلاح 11 هدفًا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

ويسعى محمد صلاح لهز شباك وست هام في مباراة اليوم، لرفع رصيده وليُصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ مباريات الريدز ضد الهامرز.

ويُعد محمد صلاح الهدّاف التاريخي لمواجهات ليفربول ووست هام يونايتد برصيد 11 هدفًا في 14 مباراة.

- يأمل محمد صلاح في صناعة هدف وحيد على الأقل أمام وست هام، ليُصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى "10 أسيستات" لمدة 3 مواسم متتالية.

وتراجعت فرص الريدز في حصد لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة عقب فوزه ضد تشيلسي أمس بخماسية نظيفة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 73 نقطة في المركز الثالث، ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد برايتون وتوتنهام.