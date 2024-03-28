85 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في القطاع المالي غير المصرفي

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 415.85 مليار جنيه، وذلك على النحو التالي:

 284.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

 38.6 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).

 38.95 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

 23.6 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 14.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

 12.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

 3.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

• 2.5 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة الربع الرابع لعام 2023

• 57.1 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الربع الرابع لعام 2023

19.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة الربع الرابع لعام 2023

10.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الرابع لعام 2023

7.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الربع الرابع لعام 2023

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (اكتوبر - ديسمبر) لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 19.1مليار جنيه

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 10.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.95 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2023

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 10.4 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2023

حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن:

- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.