الخميس 28 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي في تنزانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن لاعبي الفريق يخضعون لبرنامج غذائي خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة؛ لتفادي ارتفاع الرطوبة في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا المرتقبة.
 

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الأهلي يُنهي استعداداته لملاقاة سيمبا التنزاني مساء اليوم


وأشار جاب الله إلى أن هناك برنامجا غذائيا محددا تم وضعه للاعبي الفريق، قبل الوصول إلى تنزانيا، بالتنسيق مع الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية والشيف المرافق للبعثة.
وأوضح جاب الله أهمية حصول اللاعبين على السوائل اللازمة والمكملات الغذائية؛ لتفادي الإجهاد والصيام وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا. 
وأكد جاب الله أهمية تفادي العناصر المؤثرة على اللاعبين؛ للخروج بأفضل حالة طبية وبدنية للاعبين خلال المباراة. 
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء غد الجمعة، (بتوقيت القاهرة)، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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