الخميس 28 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يُنهي استعداداته لملاقاة سيمبا التنزاني مساء اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

يُنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريباته في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا.
 

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سيدات طائرة الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام سبورتنح


وتقرر السماح لوسائل الإعلام في تنزانيا بحضور الربع الساعة الأولى من فعاليات المران وفقًا للقواعد المنظمة لدوري الأبطال.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة ، (بتوقيت القاهرة)، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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سيدات طائرة الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام سبورتنح
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