الأهلي يُنهي استعداداته لملاقاة سيمبا التنزاني مساء اليوم

يُنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريباته في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا.





وتقرر السماح لوسائل الإعلام في تنزانيا بحضور الربع الساعة الأولى من فعاليات المران وفقًا للقواعد المنظمة لدوري الأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة ، (بتوقيت القاهرة)، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.