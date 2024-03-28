مع اقتراب عيد الفطر

أيام قليلة ونستقبل عيد الفطر المبارك، حيث يعد تناول الكعك والبسكويت من مظاهر الاحتفال بالعيد لدى الأمة الإسلامية، فلا تخلو أي مائدة داخل البيوت المصرية من هذه المأكولات بإعتبارها من طقوس الاحتفال.

تناول الكعك والبسكويت

ويمكن القول، أن تناول هذه المخبوزات بكميات كبيرة قد تؤثر على الجسم نظرًا لأنها تحتوي على كم هائل من الكوليسترول والسعرات الحرارية العالية التي تضر الإنسان، ولاسيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لذلك يجب تناولها بكميات معتدلة.

موعد عيد الفطر فلكيًا

وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد انتهاء شهر رمضان المبارك 2024 في مصر، وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2024 في البلاد، بعد الحسابات الفلكية التي تم إجراؤها من قبل مركز الفلك الدولي.

ووفقًا للحسابات الفلكية لاستطلاع هلال شوال 1445 هجريا، فمن المتوقع أن يبدأ شهر شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان 1445 هجريًا.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي نصائح مهمة عند تناول الكعك والبسكويت خلال العيد:

تناول قطعة واحدة من الكعك والبسكويت خلال اليوم الواحد.

ممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول كعك العيد لتجنب زيادة الوزن.

إلغاء وجبة الإفطار وتناول الكعك والبسكويت بدلا منهم وتناولهم في الصباح بكميات بسيطة.

بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، يجب عدم تناول الكعك والبسكويت بكثرة حتى لا يؤدي إلى رفع مستوى السكر، لذلك يجب قساس مستوى السكر بإنتظام.

شرب الكثير من الماء والمشروبات الصحية بدون سكر على مدار اليوم.

عدم تناول أي أنواع أخرى من السكريات والكربوهيدات خلال العيد.

تناول فنجان قهوة أو إثنين على مدار اليوم.