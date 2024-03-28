عاجل
أردنيون يتظاهرون أمام سفارة الاحتلال بالأردن تنديدًا بإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين قوات الاحتلال تقتحم الخليل وتعتقل عشرة مواطنين بينهم طفل
الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شباب الأهلي إلى ربع نهائي دورة زد بصدارة المجموعة الثانية

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي  مواليد 2007 ، صدارة المجموعة الثانية لبطولة زد الدولية الودية للناشئين تحت 17 سنة، بعدما تعادل سلبيًّا مع المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة.

txt

ناشئات يد الأهلي يتوجن بلقب كأس مصر

وينتظر الأهلي معرفة الفريق الذي يواجهه في الدور ربع النهائي من بين أفضل الثوالث للمجموعات.

ورفع «أهلي 2007» رصيده إلى 7 نقاط عقب فوزه في مباراتين على حساب أستون فيلا الإنجليزي وفنربخشة التركي بهدف واحد في كل مباراة، والتعادل مع المقاولون سلبيًّا.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة التي تستمر حتى 30 مارس الجاري، بمشاركة أندية عالمية، وهي أستون فيلا وبلاكبيرن روفرز الإنجليزيان، وفينورد الهولندي، وفنربخشة التركي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وأونيون برلين الألماني، إلى جانب أندية الزمالك وزد والمقاولون العرب وإنبي وبيراميدز.

يذكر أن فريق «أهلي 2006» نجح في التتويج بالبطولة العام الماضي، على حساب فينورد الهولندي، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مواد متعلقة

الأهلي يختتم مرانه الأول في تنزانيا استعدادًا لملاقاة سيمبا
الجريدة الورقية