سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 28-3-2024

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى في منتصف تعاملات اليوم الخميس 28-3-2024، بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى سعر 152.50 جنيه للشراء، و153.52 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 153.23 جنيه للشراء، و153.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري

152.50 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

153.23 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

148.37 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

148.55 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

153.11 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.53 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.48 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.61 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.66 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.