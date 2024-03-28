الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 28-3-2024

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى  في منتصف تعاملات اليوم الخميس 28-3-2024، بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى سعر 152.50 جنيه للشراء، و153.52 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 153.23 جنيه للشراء، و153.52 جنيه للبيع.

txt

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس 28-3-2024

 

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري

152.50 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

153.23 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

148.37 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

148.55 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

153.11 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.55 جنيه للشراء.

12.85  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.53  جنيه للشراء.

12.58  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.48 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.61 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.66 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

الجريدة الورقية