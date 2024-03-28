البورصة تخسر33.7 مليار جنيه في مستهل التعاملات
واصلت مؤشرات البورصة بمستهل جلسة تعاملات اليوم تراجعاتها الحادة متأثرة بالعمليات البيعية للمستثمرين.
خسر رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 33.7 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.870.5 تريليون جنيه.
وهبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوي 27743 نقطة.
وهبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3%
وتراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.2%.