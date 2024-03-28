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الخميس 28 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البورصة تخسر33.7 مليار جنيه في مستهل التعاملات

تداولات البورصة
تداولات البورصة

واصلت مؤشرات البورصة بمستهل جلسة تعاملات اليوم تراجعاتها الحادة متأثرة بالعمليات البيعية للمستثمرين.

خسر رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 33.7 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.870.5 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوي 27743 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3% 

وتراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.2%.

 

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