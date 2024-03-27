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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، حالة الطقس اليوم الاربعاء موضحًا أنه أن سيكون غائمًا جزئيًا بوجه عام، ورطبًا ليلاً حتى صباح غد الخميس على بعض المناطق الداخلية.

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رياح شمالية غربية 
وأضاف المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للغبار.   

سرعة الرياح  
وذكر أن سرعة الرياح تكون  15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 02:37، والجزر الأول عند الساعة  08:24 والجزر الثاني عند الساعة 20:19، أما بحر عمان فيكون متوسطا إلى مضطرب الموج.
وتابع، يحدث المد الأول عند الساعة 11:25 والمد الثاني عند الساعة 22:49، والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.

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