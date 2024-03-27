ما بين الأمطار الرعدية وارتفاع درجات الحرارة.. تابع حالة الطقس في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، في تقريره حول حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 17 رمضان 1445هـ/ 27 مارس 2024، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق "نجران، جازان وعسير" تمتد إلى أجزاء من "الباحة ومكة المكرمة، الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية".

وأوضح المركز عبر موقعه الإلكتروني أنه من المتوقع تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق السابق ذكرها.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول تدريجياً جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وتشهد حالة البحر موج خفيف إلى متوسط يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في السعودية 27-3-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية..

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 35 والصغرى 19.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 31 والصغرى 18.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 27 والصغرى 13.

درجة الحرارة في جدة العظمى 30 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 28 والصغرى 15.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 27 والصغرى 15.

درجة الحرارة في أبها العظمى 20 والصغرى 11.

درجة الحرارة في حائل العظمى 25 والصغرى 13.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 20 والصغرى 10.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 22 والصغرى 12.

درجة الحرارة في نجران العظمى 23 والصغرى 16.

درجة الحرارة في طريف العظمى 21 والصغرى 9.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 25 والصغرى 12.