اقتران القمر مع قلب العقرب.. ظاهرة فلكية أخيرة خلال مارس

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، آخر ظاهرة فلكية خلال شهر مارس الجاري، موضحًا أن هناك اقتران للقمر مع قلب العقرب للمرة الثانية خلال هذا الشهر يوم 30 مارس.

اقتران القمر مع النجم العملاق

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، يقترن القمر مع النجم العملاق وهو ألمع نجم في برج العقرب وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.

رؤية المشهد بالعين المجردة

وتابع، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاة الشرق في الـ 11:40 مساءًا تقريبًا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس صباح اليوم التالي.

أفضل الاماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية

وذكر أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته، فضًلا عن أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.