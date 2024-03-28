اصطدام سيارة نقل بالسور الحديدى لنفق الحدادين بالطريق الزراعي بطوخ

شهدطريق مصر إسكندرية الزراعى إتجاه القاهرة أعلى نفق الحدادين، إصطدام سيارة تريلا بالسور الحديدى أعلى النفق مما أدى إلى تحطم جزء من مقدمة التريلا، انتقلت الأجهزة المعنية وتحرر مخضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.

تلقي اللواء نبيل شليم مدير امن القليوبية، اخطارا بورود من مأمور مركز طوخ يإصطدام سيارة تريلا بالسور الحديدى أعلى النفق مما ادي الي تحطمه وتحطمة جزء من مقدمة التريلا، تم اخطار مجلس مدينةطوخ وتحريك لودر مجلس المدينة لتجنيب السيارة التريلا من الطريق لتسهيل الحركة المرورية بالطريق والتحفظ علي السيارة لحين انهاء الاجراءات القانونية.