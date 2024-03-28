متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 1445 هـ؟

صلاة التهجد 2024.. يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد صلاة التهجد في رمضان 2024 لما لها من فضل عظيم، مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اضافة الى أنها سنة رَغَّب فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

صلاة التهجد 2024

وكشفت دار الإفتاء المصرية أن صلاة التهجد تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، وهو ما يجعلها تختلف عن قيام الليل (التراويح) التي يمكن صلاتها في أي وقت بعد العشاء دون الحاجة إلى النوم.

كيفية صلاة التهجد في رمضان

وأضافت، عبر منشور على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن صلاة التهجد مثل قيام الليل تُصلى ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، فعن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: “صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرِف فاركع ركْعة توتر لك ما صليت”.

الوقت المناسب لاداء صلاة التهجد

وكشف الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن موعد بداية صلاة التهجد، قائلًا: إن أفضل وقت لأداء صلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل، لافتًا إلى أن صلاة التهجد تعد جزءًا من قيام الليل لكنها أخص منه.

وأضاف "يمكن معرفة الثلث الأخير من الليل من خلال قسمة الوقت من بعد المغرب وحتى الفجر على 3، ليتبين الثلث الأخير من الليل"

موعد بداية صلاة التهجد

وكشفت دار الإفتاء أن صلاة التهجد تبدأ في أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 1445 هـ، والتي تأتي وفقًا للآتي:

ليلة 21 رمضان 1445 تبدأ من مغرب يوم السبت 30 مارس 2024م وتنتهي بفجر يوم الأحد 31 مارس 2024م

ليلة 23 رمضان 1445 تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1 إبريل 2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2 إبريل 2024م

ليلة 25 رمضان 1445 تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3 إبريل 2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4 إبريل 2024م

ليلة 27 رمضان 1445 تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5 إبريل 2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6 إبريل 2024م

ليلة 29 رمضان 1445 تبدأ من مغرب يوم الأحد 7 إبريل 2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8 إبريل 2024م